BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112105 -0,35 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,114901 -0,35 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032839 -0,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099018 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018238 -0,20 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019602 -0,19 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018065 -0,18 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019360 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019236 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025115 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012516 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012697 -0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024918 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041416 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040170 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040856 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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