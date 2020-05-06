BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076134
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048064
|-0,15
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042104
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067823
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010958
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022420
|-0,47
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,058149
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,124458
|-0,39
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,109898
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,095262
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018803
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019395
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018905
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018939
|-0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF
|0,018953
|-0,17