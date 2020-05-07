BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020373 -0,71 NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020373 -0,71 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071022 -0,66 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075574 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077623 -0,65 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041833 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016560 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029882 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022299 -0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036529 -0,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059481 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023015 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017886 -1,35 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017717 -1,34 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018990 -1,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018819 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018660 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016260 -0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023399 -0,89 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029434 -0,28 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024726 -0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024046 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029441 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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