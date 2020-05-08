BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029957
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,075235
|-0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010824
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067046
|-0,57
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041612
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036279
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022181
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069366
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,069128
|-0,30
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,109495
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017646
|-1,34
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017484
|-1,32
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018743
|-1,30
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019044
|-1,19
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018392
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014939
|-0,15
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018416
|-0,14