BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072616 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072616 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065918 -0,12 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075529 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051097 -0,08 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023513 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014706 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030620 -1,23 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026157 -0,40 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,111413 -0,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018382 -0,21 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024355 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016741 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059963 -0,37 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,119707 -0,15 BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF 0,019677 -0,14 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082516 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025485 -0,40 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024243 -0,13 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027770 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025151 -1,47 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041235 -1,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041801 -1,47 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040423 -1,47 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,043018 -1,46 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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