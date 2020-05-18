BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 664,175940 -0,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050466 -0,55
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,574943 -0,52
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,776608 -0,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,434505 -0,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068596 -0,75
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034566 -0,63
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028475 -0,39
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,719763 -0,20
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,939510 -0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026232 -1,87
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,415490 -0,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,052941 -0,41
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,503215 -0,40
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081185 -0,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,146907 -0,86
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,087960 -0,28
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022670 -0,12
Gedik Portföy Karma Fon 0,977623 -0,09
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019567 -0,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,997590 -0,84
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024903 -0,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,608611 -0,71
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,815773 -0,62
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,189581 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:14 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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