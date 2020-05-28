BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050007 -0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042454 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054840 -0,36 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064395 -0,34 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080923 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017202 -1,04 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013395 -0,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026236 -0,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075852 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,136685 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024445 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016800 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027952 -0,11 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024169 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012570 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039661 -2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040182 -2,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024169 -2,08 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012301 -2,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038847 -2,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)