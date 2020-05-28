BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050007
|-0,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,042454
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,054840
|-0,36
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,064395
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,080923
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017202
|-1,04
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013395
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026236
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,075852
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,136685
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024445
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016800
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027952
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024169
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012570
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039661
|-2,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040182
|-2,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024169
|-2,08
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012301
|-2,08
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,038847
|-2,08