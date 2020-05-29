BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011729
|-0,38
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076293
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113629
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112546
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074302
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034538
|-1,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078986
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049343
|-0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,063306
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018603
|-0,83
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,023479
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,049007
|-0,21
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019532
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019177
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026901
|-0,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,038233
|-0,73
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026018
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018064
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,023954
|-0,36