BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,020054
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020473
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030309
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076200
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060527
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017013
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032360
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035310
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023929
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019309
|-0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,063204
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,010984
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,028501
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,075905
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019062
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026454
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,023944
|-0,04