BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077231
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074170
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077256
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,072551
|-0,38
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042680
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013402
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018580
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019273
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018671
|-0,47
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019506
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024591
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012619
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040824
|-0,21
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024950
|-0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042305
|-0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040545
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,039821
|-0,18