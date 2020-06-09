BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079244
|-0,21
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075832
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079060
|-0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020690
|-0,03
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072268
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025002
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040560
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076109
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075921
|-0,43
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,086014
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013246
|-0,29
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017720
|-0,26
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,119895
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018699
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,067224
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027890
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039644
|-0,14
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026627
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024121
|-0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018486
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024012
|-0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,039926
|-0,70
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,038598
|-0,70
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,036228
|-0,70
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,038189
|-0,70