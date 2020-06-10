BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103507 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103507 -0,46 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044213 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117296 -0,45 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079624 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077474 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015190 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033459 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024719 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,058937 -0,76 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019977 -0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,098634 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017541 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018585 -0,61 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018345 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018524 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019662 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018424 -0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026539 -0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031278 -0,07 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026167 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016895 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti

İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor

2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi

Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak

Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor

Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor

Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez

2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak

Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor