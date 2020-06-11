BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084198
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,055995
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103453
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065222
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076930
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033273
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063216
|-0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040016
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013412
|-0,02
|Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF
|0,022487
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018874
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013523
|-0,06