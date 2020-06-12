BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,078673
|-1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,076602
|-1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,115913
|-1,15
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117075
|-1,15
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102284
|-1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015160
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017390
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031806
|-4,41
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037199
|-3,93
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024702
|-0,68
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026785
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040220
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,061718
|-2,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,087322
|-1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,142820
|-0,86
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,079297
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,099556
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024749
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023993
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015511
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020359
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018535
|-0,04