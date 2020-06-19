BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012233 -0,02 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012233 -0,02 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080099 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034192 -0,35 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037505 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019245 -1,52 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020165 -0,21 Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,022474 -0,20 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013631 -0,15 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011249 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015676 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024502 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013546 -0,07 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018982 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025791 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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