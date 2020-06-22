BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079234
|-0,29
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075864
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045392
|-0,14
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044476
|-0,10
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063485
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084877
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,052511
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019090
|-0,81
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,020126
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,017290
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062858
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013478
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027620
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019175
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040676
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042442
|-0,12
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012597
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024778
|-0,12
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037375
|-0,11