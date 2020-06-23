BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077846 -0,26 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077846 -0,26
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103963 -0,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079983 -0,24
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118970 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117697 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038029 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019197 -2,06
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088691 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,145640 -0,30
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080929 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,101654 -0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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