BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077846
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103963
|-0,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079983
|-0,24
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118970
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117697
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038029
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019197
|-2,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,088691
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,145640
|-0,30
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,080929
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,101654
|-0,16