BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118770 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117504 -0,16 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103793 -0,16 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,060842 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012202 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038353 -0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020006 -0,48 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020109 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,022653 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040963 -0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,078885 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025008 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)