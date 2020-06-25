BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044120 -0,51
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079468 -0,50
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118196 -0,48
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077364 -0,48
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103293 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015448 -0,34
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017743 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032809 -2,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037807 -1,42
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025583 -1,24
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020670 -1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053754 -1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062460 -1,19
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089002 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069533 -0,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023392 -0,55
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013613 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041444 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019235 -0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029137 -0,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027711 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015752 -0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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