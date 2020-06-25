BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044120
|-0,51
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079468
|-0,50
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118196
|-0,48
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077364
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103293
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015448
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017743
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032809
|-2,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037807
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025583
|-1,24
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020670
|-1,23
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053754
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062460
|-1,19
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,089002
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069533
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023392
|-0,55
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013613
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041444
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019235
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029137
|-0,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027711
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015752
|-0,27