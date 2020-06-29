BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075545
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015449
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032478
|-1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062195
|-0,49
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,011244
|-0,25
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027313
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,022112
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013506
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028452
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013574
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025814
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012780
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,027918
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041678
|-0,05
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025482
|-0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041424
|-0,01
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043211
|-0,01
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012826
|-0,01