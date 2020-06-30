BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118130
|-0,47
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079448
|-0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077369
|-0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012138
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,116862
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037185
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,080052
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,144073
|-1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,100509
|-1,19
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,088155
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027184
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024981
|-0,05
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019057
|-0,02