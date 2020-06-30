BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118130 -0,47 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118130 -0,47 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079448 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077369 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012138 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,116862 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037185 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,080052 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,144073 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,100509 -1,19 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,088155 -0,49 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027184 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024981 -0,05 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019057 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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