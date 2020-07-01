BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075612
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079121
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077808
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077857
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030828
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032402
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037176
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019033
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019919
|-0,25
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019739
|-0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019894
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019668
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013584
|-0,01