BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079121 -0,32 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077808 -0,29 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077857 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030828 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032402 -0,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037176 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019033 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019919 -0,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019739 -0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019894 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019668 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013584 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)