BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050895 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050895 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,044709 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036374 -0,04 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077386 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079381 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017892 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015515 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128573 -1,42 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030243 -1,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,080189 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025595 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080324 -1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018965 -1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070017 -0,83 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013659 -0,81 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023587 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,065170 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019052 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012831 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013576 -0,06 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025496 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020614 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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