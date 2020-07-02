BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050895
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,044709
|-0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036374
|-0,04
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077386
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079381
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017892
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015515
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128573
|-1,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030243
|-1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080189
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025595
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080324
|-1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018965
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070017
|-0,83
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013659
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023587
|-0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,065170
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019052
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012831
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013576
|-0,06
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025496
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020614
|-0,01