BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063925 -0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061491 -0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,072866 -0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020830 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034240 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019847 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019620 -0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019699 -0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019716 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018981 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,015185 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024996 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025358 -0,73
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040761 -0,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040314 -0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042174 -0,73
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012885 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]