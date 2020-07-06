BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077395
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077362
|-0,40
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042642
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020758
|-0,35
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072295
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017922
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015560
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056004
|-1,59
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020890
|-1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025580
|-1,30
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104434
|-1,27
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,062402
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018895
|-1,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070016
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023613
|-0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,064955
|-0,73
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,022248
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020640
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030003
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042691
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025002
|-0,01