BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020693
|-0,31
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,011046
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077143
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030582
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068707
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019458
|-0,32
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021227
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019554
|-0,30
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019526
|-0,30
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018626
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024985
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013580
|-0,01