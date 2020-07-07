BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020693 -0,31 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020693 -0,31
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,011046 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077143 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030582 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068707 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019458 -0,32
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021227 -0,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019554 -0,30
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019526 -0,30
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018626 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024985 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013580 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
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