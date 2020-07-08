BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077686
|-0,39
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044290
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117314
|-0,39
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079798
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118574
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033837
|-1,23
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039318
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,063164
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,090631
|-0,12
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019936
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,015283
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041014
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025446
|-0,27
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013565
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020656
|-0,09