BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077686 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077686 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044290 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,117314 -0,39 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079798 -0,37 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,118574 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033837 -1,23 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039318 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063164 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,090631 -0,12 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019936 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015283 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041014 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025446 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013565 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020656 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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