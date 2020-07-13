BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045172 -0,83 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045172 -0,83
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081233 -0,79
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034358 -0,75
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075923 -0,75
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079424 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017874 -0,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015496 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,057359 -2,52
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087264 -1,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039159 -1,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039179 -1,31
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082278 -1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,081418 -0,99
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019416 -0,92
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052310 -0,91
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,089583 -0,81
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025695 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041945 -1,18
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029493 -1,18
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028083 -1,14
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019501 -1,10
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,026887 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,013142 -0,43
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025875 -0,43
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041592 -0,42
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041130 -0,42
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039021 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
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