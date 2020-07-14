BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083531 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050878 -0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063186 -0,06 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033851 -0,04 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080430 -0,04 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051645 -0,04 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,020202 -0,03 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,044234 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013568 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)