BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083531 -1,19 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,083531 -1,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050878 -0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063186 -0,06
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033851 -0,04
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,080430 -0,04
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051645 -0,04
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,020202 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,044234 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033729 -0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013568 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi
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16:47
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