BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044464
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050903
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021284
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025958
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026881
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,019999
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018403
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,068746
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,026535
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025462
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024953
|-0,03
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019184
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016183
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,013113
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041044
|-0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041505
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038940
|-0,22
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025820
|-0,22