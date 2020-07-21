BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063438
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082416
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082325
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019342
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,017420
|-0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018711
|-0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019861
|-0,02
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018531
|-0,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019685
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013565
|-0,04