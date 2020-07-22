BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024377
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018177
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015630
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041401
|-1,46
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,058973
|-1,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,071052
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037849
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026741
|-1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020660
|-0,69
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,030489
|-0,68
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013853
|-0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,025101
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,053487
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020551
|-1,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029593
|-1,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031212
|-1,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044443
|-1,42
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027428
|-0,55