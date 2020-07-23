BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024357
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015625
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040541
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034803
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041322
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,043451
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,026710
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019019
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,150552
|-0,36
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,083841
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,105145
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026555
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024986
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025417
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013564
|-0,02