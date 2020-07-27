BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080335 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080335 -0,52 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104459 -0,52 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041748 -0,51 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078262 -0,51 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034993 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039793 -1,59 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034399 -0,30 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092913 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082428 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082350 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,147063 -2,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082012 -2,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102909 -2,22 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027978 -1,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,091660 -1,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:01

Kaynak: AA

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