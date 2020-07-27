BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080335
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104459
|-0,52
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041748
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078262
|-0,51
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034993
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039793
|-1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034399
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092913
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082428
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082350
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,147063
|-2,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,082012
|-2,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,102909
|-2,22
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027978
|-1,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,091660
|-1,00