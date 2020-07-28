BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,085027
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024369
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059435
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018916
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,041311
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,023065
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018493
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,031615
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013567
|-0,02