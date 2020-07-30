BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084610
|-0,65
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010934
|-0,40
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071531
|-0,39
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042052
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051573
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018128
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055560
|-1,89
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081380
|-1,86
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020806
|-1,82
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021537
|-1,78
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024582
|-1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,044725
|-1,37
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,063712
|-1,35
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021830
|-1,32
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022431
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068925
|-1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045261
|-0,90
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031822
|-0,89
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029842
|-0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020732
|-0,58
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026047
|-0,35