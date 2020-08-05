BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011910
|-2,11
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,101557
|-1,95
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,081429
|-1,62
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077490
|-1,51
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,062105
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017867
|-0,99
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015493
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037763
|-4,65
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,085820
|-3,61
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026750
|-3,17
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025173
|-3,15
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078481
|-2,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020774
|-2,71
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019759
|-2,14
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,051668
|-1,93
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022682
|-1,87
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025599
|-1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019868
|-4,34
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028598
|-4,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030462
|-3,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043348
|-3,84
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027200
|-1,67