BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070837 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070837 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033513 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010832 -0,71 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041665 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,062588 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015468 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037253 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067151 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019148 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018038 -1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018077 -1,31 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017864 -1,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019080 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043257 -0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028563 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030431 -0,10 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019006 -0,09 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024726 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:35

Kaynak: AA

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