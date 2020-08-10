BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,043150
|-0,79
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019686
|-0,77
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040964
|-0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071770
|-0,64
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010669
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036138
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014128
|-0,82
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018411
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017101
|-0,58
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019895
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018254
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013134
|-0,08