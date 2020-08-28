BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,068978
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,053536
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059482
|-0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,012757
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,064614
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037045
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043231
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014267
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,068234
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026602
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013101
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026162
|-0,01
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:39 - Kaynak: AA
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