BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,087927
|-0,22
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,084969
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035021
|-0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037308
|-0,70
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025550
|-0,47
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113422
|-0,40
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130128
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022441
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,129914
|-0,29
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013239
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,083445
|-0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029525
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019552
|-0,31
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028159
|-0,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030637
|-0,18
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,032430
|-0,16
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,027071
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049907
|-0,79
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030535
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048861
|-0,76
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051821
|-0,76
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049728
|-0,75
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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