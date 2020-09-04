BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032534 -0,22 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051244 -0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070651 -0,18 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,079638 -0,17 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019961 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018025 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036220 -1,17 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055491 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034740 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -0,64 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019407 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020447 -0,71 VEM Katılım Katkı EYF 0,023036 -0,71 HEM Katılım Katkı EYF 0,023622 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068807 -0,57 ZEM Katkı EYF 0,019112 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Standart EYF 0,028708 -0,85 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027930 -0,81 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019396 -0,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030427 -0,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043288 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,029919 -1,36 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015150 -1,36 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015993 -1,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048073 -1,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049718 -1,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)