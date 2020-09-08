Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024412 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032558 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023064 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014474 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024100 -0,22 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021870 -0,21 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020212 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028647 -0,61 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020556 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012973 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025126 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016049 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049870 -0,17 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015196 -0,17 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030012 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048223 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi

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