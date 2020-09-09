BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112278 -0,11 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010800 -0,11 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,043693 -0,11 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041521 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067602 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018161 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042721 -1,66 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036780 -1,20 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056037 -1,13 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113560 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084774 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018133 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160002 -1,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089002 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112091 -1,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097880 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028454 -0,33 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019758 -0,32 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018790 -0,11 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025473 -0,09 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024277 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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