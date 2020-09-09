Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112278
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010800
|-0,11
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,043693
|-0,11
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041521
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067602
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018161
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042721
|-1,66
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036780
|-1,20
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056037
|-1,13
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113560
|-0,87
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084774
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018133
|-1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,160002
|-1,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,089002
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,112091
|-1,45
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097880
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028454
|-0,33
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019758
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018790
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,025473
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,024277
|-0,07
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi