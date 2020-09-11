BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,049010 -0,02 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070384 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054531 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036973 -0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041771 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025779 -0,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025830 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075881 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,020005 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,068961 -0,15 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022584 -0,13 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,130607 -0,12 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,083680 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,02 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,027977 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı! Kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi

Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

Son Dakika: Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 1671 yeni vaka tespit edildi

Beyrut Limanı'nda patlayıcı madde yüklü 143 konteyner daha bulundu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki: Karşılığını bulacak

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi

Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş

Bloomberg, Macron'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerini değerlendirdi: Artık konuşmayı bırakmalı

Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu

Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar