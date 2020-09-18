BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020037 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067989 -0,40 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051619 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031170 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071562 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044155 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,159933 -1,35 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,088948 -1,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112141 -1,27 VEM Katkı EYF 0,018178 -0,86 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030700 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012957 -0,37 HEM Katılım Standart EYF 0,020856 -0,07 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,025824 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013142 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020725 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016305 -0,64 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030521 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049038 -0,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054005 -0,62 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015450 -0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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