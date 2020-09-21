BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048253 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010825 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035997 -0,18 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041699 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071464 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037480 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036507 -0,61 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067151 -0,29 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116120 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,086673 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019434 -0,23 Allianz Hayat Em. Stand. EYF 0,017763 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017410 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018838 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Stand. EYF 0,019327 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020503 -0,40 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029530 -0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032976 -0,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046948 -0,21 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,032985 -0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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