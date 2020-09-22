BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067995 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083796 -1,04 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111712 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,126735 -0,98 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,089480 -0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018165 -1,09 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016169 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035386 -3,07 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043258 -2,46 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074759 -2,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074828 -2,26 VEM Hisse Senedi EYF 0,077449 -2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097236 -1,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,157972 -1,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,087932 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,110903 -1,55 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022521 -1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032224 -2,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045906 -2,22 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028931 -2,03 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020088 -2,02 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,032711 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050603 -0,13 HEM Altın Katılım EYF 0,030965 -0,06 VEM Altın Katılım EYF 0,052555 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016430 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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