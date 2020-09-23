BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019912
|-0,32
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041520
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067621
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078566
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072783
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Katkı EYF
|0,017920
|-0,46
|HEM Katkı EYF
|0,017749
|-0,45
|ZEM Katkı EYF
|0,019028
|-0,44
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018637
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,018935
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018403
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028857
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025739
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012982
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047910
|-1,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030418
|-1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048997
|-1,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048877
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050549
|-1,11
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
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