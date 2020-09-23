BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019912 -0,32 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067621 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078566 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072783 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Katkı EYF 0,017920 -0,46 HEM Katkı EYF 0,017749 -0,45 ZEM Katkı EYF 0,019028 -0,44 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018637 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018935 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018403 -0,07 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028857 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025739 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012982 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047910 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030418 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048997 -1,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048877 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050549 -1,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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