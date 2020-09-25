Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,29 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042471 -2,37 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029845 -1,29 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047004 -1,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047957 -1,29 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015109 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049600 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048073 -1,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014550 -1,28 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052820 -1,28 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045101 -1,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi

Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili konuştu: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Ayasofya'da heyecanlandıran keşif! 900 metrelik yeraltı menfezleri bulundu

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi